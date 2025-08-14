Sn. Ünal Üstel, Kozanköy Spor Kulübü’nün kullanmış olduğu sahaya yönetim kurulu kararıyla isminizin verilecek olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Biz bunu kabul edeceğinizi düşünmüyoruz…

Sn. Erhan Arıklı, yollara kurulmakta olan yeni model radarlara toplumdan gün geçtikçe tepki büyüyor. Bize bu radarlarla ilgili daha geniş çaplı bir açıklama yapacağınız bir basın toplantısı düzenlemelisiniz…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkemizde etkili olan sıcak hava nedeniyle geçtiğimiz haftadan yayınlamış olduğunuz güneşte çalışma yasağına uymayanları acaba Çalışma Dairesi ekipleri tespit etti mi?

Sn. Berksan Bekir Akandere, Ulaştırma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni taşımacılık projesi için yetkililere ‘Şeffaf ve kalıcı’ bir çalışma çağrınızın yerine getirileceğine inanıyor musunuz…

Sn. Sinan Güneş, sıcak hava adeta vatandaşı bezdiriyor. Herhalde bu yaz için bu şekilde bir yüksek sıcaklık periyodu görmeyiz herhalde… Yoksa bunu konuşmak için çok erken mi diyorsunuz… Allah yardımcımız olsun…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak son aylarda alt yapı yatırımlarına ara verdiğiniz gözlemleniyor. Herhalde bundan sonra daha fazla insan hayatına dokunacak sosyal aktivitelere ağırlık verilecek…