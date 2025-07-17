Sn. Sadık Gardiyanoğlu, dün yapılan yılın ikinci asgari ücretini belirleme toplantısından siz olumlu bir hava olduğunu düşünerek ayrılmışsınız. Yani ikinci toplantıda yeni asgari ücret belirlenir mi dersiniz?

Sn. Hüseyin Çavuş, Hayvancılar Birliği yönetimi ile geçtiğimiz gün yaptığınız toplantıda küçükbaş hayvancıya destek verilemeyeceğini söylediniz. Bunun sebebi nedir? Ülkede küçükbaş hayvan yetiştiricisi neredeyse kalmayacak…

Sn. Dursun Oğuz, muhtarlara destek amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeler ne içeriyor? Köy ihtiyar heyetleri yasası ile ilgili yaptığınız dünkü toplantıda herhalde Muhtarlara yeni düzenlemeyi anlattınız…

Sn. Mehmet Harmancı, uzun bir süredir onayı beklenen Kanlı Dere projesinde onay alınmasına karşın ilk adım halen atılmamış. Acaba çalışmalar ne zaman başlayacak?

Sn. Hayri Orçan, Çocuk Dostu Restoran Projesi’nin ilk belgesi Tatlısu Belediyesi’ne verilmiş. Bir Cittaslow Belediyesi olarak bu belgeyi almanız çok önemli. İnşallah bunu pazarlayabilirsiniz…

Sn. Fehmi Oktay, aldığımız haberlere göre yurt dışında tatildeymişsiniz. Acaba hangi ülkede geziyordunuz? Yoksa ülkelerde mi demeliydik…