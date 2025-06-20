Sn. Ersin Tatar, ülkemizin hemen yanı başında olan İsrail-İran savaşı bölgedeki ateş çemberinin genişleyeceği korkusunu artırıyor. Bu arada Temmuz ayındaki liderler görüşmesi bu ortamda yapılır mı dersiniz?

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’ye soykırım suçlamasını sert bir dille eleştirmişsiniz. Sizin de dediğiniz gibi İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü insanlık dışı saldırılarla işlediği suçları örtbas etmeye çalışılıyor…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkemizde et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle Güney’den kaçak et taşınması hız kesmeden devam ediyor. Bunun önüne geçmek için üreticiye destek vererek maliyetleri düşürmek gerek…

Sn. Erbil Arkın, Bandabuliya Sahnesi açılışı için yapılan basın toplantısında değindiğiniz Surlariçi yapılarının geçmişimizin, karakterimizin bir parçası olduğu söyleminize yürekten katılıyoruz. O nedenle bölgeye canlılık getirecek her projeye destek verilmeli…

Sn. Mahmut Özçınar, bu yıl 47.cisi düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali yine dolu dolu geçiyormuş. Bölge halkı festivaldeki etkinliklerle keyifli anlar yaşamakta… Allah kolaylık versin…

Sn. Akay Aşina, eski bir K. Kaymaklı başkanı olarak kulübün başkan arayışlarında devreye girmenizde fayda var. Zira bu gidişat iyi bir gidişat değildir…