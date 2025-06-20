Millet Vekilliğini bir meslek gibi gören ve 4 dönemdir 5 dönemdir milletvekilliği yapan kim varsa gelecek dönemde aday olmasın arkadaş.El insaf, bırakın yeni yüzler genç dinamik insanları da görelim, bulunmaz "Hint Kumaşı" mısız sanki sizin yapacak başka işiniz yok mu?

Bu aslında başka dallarda da böyle olmalıdır bir sendikanın bir kurumun yani neyse işte ,başındaysanız ölünceye kadar orda durmamanız gerekir başarılı olsanız da bir iki dönem yapınca çekileceksiniz ve yerinize yeni yüzler başka insanlar da gelecek.

(Hasan Mullaoğulları)

GÜLÜ YORUM.

"Plaja siyahiler giremez" "denize şalvarlılar giremez"

Oldu valide sultanların, çok güzel oldu asilzade prenslerim.

Bir zamanlar da "KIBRIS TÜRKTÜR,TURK KALACAK" diye yazar çizer bağırırdık.

Plaja....milletten bayan tangası ile girecek, üstünü çıkarıp güneşlenecek ne güzel. Plaja ....milletten erkek girecek sapık sapık hareketler yapacak bu da güzel.

Ama Plaja siyahiler girmeyecek. Denize elbise ile girmeyecek.

Size ne? Adam denize giden yola elektronik bariyer koydu "Özel mülk" deyip sizi içeri sokmuyor TISINIZ ÇIKMAZ.

O Pakistanlı dediğiniz insanlar bu ülkenin şu an en ezilen en horlanan en acımasız şartlarda çalıştırılan insanları. Yollarınızı temizleyen o siyahiler, ağır işlerde çalıştırılan insanlar onlar ama denizinize plajınıza girmeyecekler, plajınıza gelmeyecekler.

Hade gidin x otelin denizine girin. Hade gidin x özel yerin plajına girin. Giremezsiniz. İskelesine bile çıkamazsınız. Tasma takmadıysanız önünden geçemezsiniz.

Kaç kişiyiz KIBRISLI TÜRK. Biliyorsanız yazın. Pazara gidin sayın YERLİ insanı. Kolay sayarsınız. Sayın yabancıları, sayamazsınız.

Ey Allah kulu. Bu dünyanın nimeti dili dini rengi ırkı ne olursa olsun insanoğlunundur. Size fetva düşmez.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Yangın çıkmadan ikaz yapıyoruz ama maalesef duyan dinleyen kim

en önemlisi müdahalede gecikiyoruz,

Sorumlu kişiler de her sene aynı masalı söylüyor, hani bölgemizde KKTC'de konuşlanmış bir veya iki yangın söndürme helikopteri veya uçak, sadece konuşuluyor icraat yok, yandı gitti gene güzelim doğa,

Hani nerede öğündüğünüz biz yaptık biz bitirdik, yaparız, ederiz, keseriz,

Ama elle tutulur birşey yok, yana yana kalmadı zaten bir şey rahat olun kendi sönecek,

Yetkililerin dikkatine, yangın mevsimi çoktan başladı, bir an önce bir Karpaz bölgesine bir de Batı bölgelerinde konuşlu iki yangın helikopteri şart,

Hotellere vereceğiniz hibe paralarla bu helikopterleri çok rahat kiralar ve önlem alırsınız,

(Şemi Mutsuz)

Sağlıkla ilgili yeni bir “tehlike” kapıda…

Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelere tıpta uzmanlık eğitimi için serbestlik vermek istiyorlar.

“Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı...”

Meclis komitesinde ciddi çalışılmış aslında.

İlgili meslek örgütleri, uzmanlar emek vermiş.

Muhalefet de yapıcı davranmış.

Tasarıya göre… “Tıpta Uzmanlık Kurulu” oluşturulacak ve uzmanlık eğitimi yetkisini bu kurul verecek. Kurulda hekim örgütlerinin temsilcileri de yer alacak. Bununla da yetinilmeyecek; Kamu Hizmeti Komisyonu merkezi bir sınav yapacak. Böylece tıp fakültelerinde gelişigüzel verilen uzmanlıkların önüne geçilecek.

Hooop! Bir “el” yine devreye girmiş! Tasarı geri çekilmiş.

Tıpta Uzmanlık Kurulu ve üniversitelerden bağımsız bir sınav kurumu oluşturulması maddeleri metinden çıkarılmak isteniyor şimdi.

(Cenk Mutluyakalı)