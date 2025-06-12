Sn. Ersin Tatar, AİHM’in son olarak Mediterranean Tours Limited ile Türkiye arasındaki davada verdiği kararın mülkiyet sorununa bir çözüm sağlayacağını düşünüyor musunuz?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Rum Eğitim Bakanı’nın açıklamalarını kınamışsınız. Bizce bu konuda çok geç kalınmış bir açıklamadır. Zira yıllardır Güney Kıbrıs’ta gençlere EOKA aşılaması yapılmakta…

Sn. Dursun Oğuz, birçok bölgede kırsal kesim arsası bekleyen gençlerimiz var. Acaba bu konuda İçişleri Bakanlığı olarak bir çalışma başlattınız mı? Yoksa mülkiyet sorunu bu konuda adım atılmasını engelliyor mu dersiniz…

Sn. Ayer Yarkıner, sizin dediğiniz gibi ‘hurda niteliğindeki araçlara’ T izni verilmesi kabul edilemez. Zaten ülkemizdeki yollar berbat denilecek kadar kötü olması nedeniyle birçok araç arıza gösteriyor.

Sn. Kudret Özersay, silah ruhsatları ile ilgili bilgi verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu söylediniz. Hükümetin birçok konuda hukuka aykırı hareket ettiğini düşünürsek bu çok yadsınacak bir hareket değil herhalde…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, bayramda dostunuz Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’la eşli olarak Girne’de yemek yemeniz dikkatlerden kaçmadı. Dostluğunuz daim olsun diyelim…