Bence Mehmet Harmancı, kuzeydeki (özellikle surlariçindeki Rum mallarını tesbit edip) Prountzos ile ortak bir komite kurarak surlar içindeki benzeri mallarla ilgili ortak bir zemin yakalayabilir. YAni kamu amaçlı geliştirilen iki taraftaki mallar trampa yapılabilir. Veya başka bir şekilde sahipleri karşılıklı tazmin edilebilir. Ayluka ve Ermu sınır bölgesinde Rum malı çok. Eski meclis binası mesela Rum malı. Güneyde ise Ömerge, Tahtakala, Tophane vesaire gibi yerlerde çok Türk malı var. Böylece yerelde diyalog yoluyla bu meseleye el atılabilir. Yani ta Kapsamlı çözüm bulunana kadar iki toplumun 1958-63 göçmenlerini rehin bırakmamış oluruz. Sanırım CYTA ve müzenin olduğu ada, Yüksek mahkeme falan Türk malı. Buna benzer birçok kamu kuruluşunun altı Türk arazisi ve İngiliz döneminden beri kullanılan kamu binaları da mevcut. Ledra Palace'ı geçerken Rum Girne Belediyesi binası, yanındaki yıkık konak, Küfizadelere ait. Araba park yeri olarak kullanılan birçok yer var vesaire...

(Mete Hatay)

Sadece birine laf etmek midir doğru olan?

Şimdi gündem UBP ilçe başkanının devlet arazisini 49 yıllığına aylık 400 dolara kiralaması.

Yanlış mı?

Yanlış!

Dün ne dediysek yine aynı noktadayız.

Bugün, UBP ilçe başkanının arazi kiralamasına bas bas bağıranların, dün devletin dönümlerce arazisini (toplamda 100 dönümden fazla) oğluna kiralayan bakana “gık” dememesini, hatta destek çıkmasını da unutmamak lazım!

“Dün öyle, bugün de böyle” demek, samimiyet noktasında sınıfta kalır.

(Aral Moral)

Futbol Antrenörü ülkede Maraba durumuna düşmüştür. Kulüplerin sınırsız antrenör çalıştırma hakkı varken Antrenörün bir sezonda sadece “iki” sözleşme yapma hakkının olması ADALETSİZLİKTİR”. Bu son bulmalıdır.

(Eralp Şerifoğlu)

Güneyden bir haber; "Kıbrıs-Özbekistan İş Dünyası Derneği Başkanı Arofat Salayeva ile Rum Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Batı Balkanlar ve Orta Asya Dairesi Başkanı Konstantinos Christofides arasında yapılan görüşme, Kıbrıs ve Özbekistan arasındaki ekonomik, iş ve kültür ilişkileri ve bunların güçlendirilmesi amacıyla yapılması gereken adımlara odaklandı.

Özbek Dışişleri Bakanlığı heyetinin 12-13 Haziran tarihlerinde Kıbrıs'ın güneyini ziyaret ediyor."

***"Hani tanımalarını geçtim, hiç olmazsa ticaret yapar gibi yapsınlar veya bizde yapılan bicez panayıra folklor ekibi göndersinler ki bizim kahramanların söyledikleri tümden yalan olmasın"

(Ufuk Çağa)

Bugüne kadar, Maraş üzerinde Yasal hakkı olduğunu iddia eden ve Gazimağusa Mahkemesi tarafından lehinde karar alınan Vakıflar Örgütü pek ciddiye alınmamasına karşın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Maraş'taki mülklerde taraf olabileceğinin altını çizdi..

(Niyazi Nizam)