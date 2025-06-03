Sn. Özdemir Berova, yeni şans oyunları yasası ile ülkedeki kumarhane sayısını daha da artırmanın sebebi ülkeye gelen kara parayı aklama olarak değerlendiriliyor. Ancak siz buna şiddetle karşı çıkıyorsunuz. Tam olarak yapılmak istenen nedir?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı’nın yasa, tüzük ve teamüllere göre öğretmenlerin yer değiştirmelerini, yetkili sendikayla birlikte çalışması gerekirken "yasaya aykırı bir şekilde" tek başına yaptığı ileri sürüldü. Acaba bunun doğruluk payı var mı? Varsa bu bile bile suç işlemektir…

Sn. Fikri Ataoğlu müze ve ören yerlerinin özelleştirilme kapsamına alınması kararı alındığı iddia edildi. Eğer bu yapılacaksa buralarda görev yapan personellerin durumu ne olacak? Herhalde tüm müze ve ören yerleri değildir diye düşünüyoruz…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, geçtiğimiz hafta Belediyeler Birliği bünyesinde yaptığınız AB temasları nasıldı? AB içindeki belediyelerin işleyişleri hakkında aldığınız bilgiler umarız sizlere yardımcı olacaktır…

Sn. Sinan Güneş, bayram günlerinden itibaren hava sıcaklıklarının artarak çöl sıcaklarına ulaşacağı duyumları var. Herhalde bu konuda Meteoroloji Dairesi olarak bir açıklama yapılacaktır. Umarız kavurucu sıcaklar çok uzun süreli olmaz…

Sn. Hasan Topaloğlu, Antrenörler Derneği olarak gerçekleştirmiş olduğunuz seminere katılamayan antrenörler için acaba bir mazaret semineri yapılacak mı? Yoksa bu yıl için zor mu diyorsunuz?