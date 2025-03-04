Sn. Ersin Tatar, Ankara Başkent Üniversitesi'nde 12-13 Mart'ta düzenlenecek "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi 2. Uluslararası Sempozyumuna" katılacak olmanız, merhum liderimiz Dr. Küçük’e değer verdiğinizi gösteriyor. Umarız bir aksilik çıkmaz…

Sn. Dursun Oğuz, tabanca izinleri ile ilgili Meclis’te sorulan bir soruya neden 1 hafta içinde değil de 1 gün içinde cevap veremiyorsunuz? Kamuda bilgiye erişim bu kadar zor olmasa gerek…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, özel sektöre destek amacıyla başlatılacak olan ‘5 yılda 500 istihdam projesi’ umarız özel sektörden ilgi olur. Zira anlattığınız şekliyle biraz zor olacak gibi…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi sınırları içindeki Kalecik Köyü bölgesinde sit alanı olarak bilinen tarihi tapınakların olduğu bölgeye 1300 konutluk inşaat başlatılması için Şehir Planlama Dairesi’ne baskı yapıldığı konusunda bilginiz var mı?

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak kurmuş olduğunuz tesisle Otellerden arta kalan yiyecekleri kullanarak sokak hayvanları için sağlıklı ve besleyici yiyecek üretecek olmanız çok güzel bir girişim. Kolay gelsin…

Sn. Ayer Yarkıner, yollardaki denetimlerin de muayene istasyonlarındaki kontrollerin de trafik güvenliği için yeterli olmadığını söylediniz. Acaba ülkemizde yeterli olan ne var?