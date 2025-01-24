Sn. Özdemir Berova, Ocak ayının sonuna ilerlediğimiz bugünlerde herhalde yine kamu ve sosyal sigorta emeklilerinin maaşlarının nasıl ödeneceği sıkıntısı başladı. Hele de bu ay Hayat Pahalılığı oranında bir artışla maaşların ödenecek olması sizi sıkıntıya sokmuştur herhalde…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, birçok ilkokulda domuz gribi vakalarından dolayı eğitim durmuş durumda. Acaba karne dağıtımına kadar okullara ara vermek gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Sn. Fikri Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in İngiltere’ye gitmesi sonrasında hükümetin başı şu anda siz mi oluyorsunuz? Yoksa bunu başbakanın belirlediği bir bakan mı üstlenir?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkeye çalışmak için gelecek kişilerden bundan sonra A2 seviyesinde Türkçe dil bilgisi bilmesi istenmesi biraz anlamsız gibi. Anlaşılan o ki artık Türki devletler dışından çalışan ülkeye zor gelecek…

Sn. Asım Akansoy, hükümetin çalışanın cebine el attığını ifade ettiniz. Bizce artık çalışanın cebine değil her şeyine el atılmış durumda. Ama halk halen derin uykuda…

Sn. Sefa Karahasan, X (Twitter) hesabınızda görüntüleme 6 milyon 500 bine çıkmış. Güney Kıbrıs’la ilgili yaptığınız paylaşımlar özellikle siyasilerin oldukça fazla ilgisini çekiyormuş…