Sn. Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Uluslararası toplumun Kıbrıs'ın iki devletli statüsünü hukuki bir zemine oturtması gerek” şeklindeki söylemleri, önemli bir mesaj. Ancak bunun gerçekleşmesi zor gibi…,

Sn. Ünal Üstel, göreve başladığınız ilk aylarda gerçekleşen Belediyeler Reformu birçok belediyeyi düzlüğe çıkarmışa benziyor. Ancak bazı belediyeler hak edişlerini bir türlü Maliyeden alamadıkları için zorlanıyormuş. Sizin bundan haberiniz var m?

Sn. Hüseyin Çavuş, yeni yılın ilk günü geçirdiğiniz safra kesesi ameliyatı sonrasında herhalde toparlamışsınızdır. Bu arada narenciyeciler yine ürünlerinin elinde kalacağı sıkıntısı içindeymiş. Umarız sıkıntı erken aşılır…

Sn. Hakan Dinçyürek, 2025 yılının sağlıkta atılım yılı olacağını söylemiştiniz. Ancak geride kalan 10 gün içinde herhangi bir atılım göremedik. Yoksa planlar yapıldı. Sadece uygulamaya mı konması kaldı diyorsunuz?

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi olarak 2025 yılında yeni projelere imza atacaksınız herhalde. Şimdiden kolay gelsin…

Sn. Bülent Aytaç, dün itibariyle kamudan emeklilik hakkınızı kullanarak emekliliğe ayrılmışsınız. Sağlıklı ve huzurlu emeklilikler dileriz. Herhalde bir tatil planı yapıldı…