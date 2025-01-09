Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak son 1 yılda 62 tane yasa gücünde kararname yayınlamanız dikkat çekici. Acaba bu kararnamelerden kaç tanesi hayata geçti? Yoksa çoğu geri mi çekildi?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, önümüzdeki hafta ilgili tarafları masaya çağırarak asgari ücreti belirleme çalışmalarına başlanacağını açıkladınız. Bizce artık asgari ücret için toplantılar yerine belirli kriterler belirlenerek otomatik olarak belirlenmesi daha mantıklı…

Sn. Dursun Oğuz, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından talep edilen ve 1,5 yıldır önünüzde duran Çetinkaya’nın bulunduğu burcun altına otopark ve sosyal alan yaratma talebine bir türlü onay verilmiyormuş. Acaba nedeni nedir?

Sn. Erhan Arıklı, Çayönü-Güvercinlik arasındaki Sanayi Yolu için bölge sakinlerinin yaptığı eyleme kulak vermenizde fayda var… Artık vatandaş güvensiz yollarda canları ellerinde gitmek istemiyorlar…

Sn. Fırat Ataser, Lapta Kulübü’nün Kasım Tağman transferi için Belediye olarak devreye girmişsiniz. Umarız bölge gençleri bu durumdan rahatsız olmazlar…

Sn. Ali Alioğlu, bu sene narenciye üreticilerinin yüzü gülecek mi? Yoksa geçen seneki gibi dalında mı kalacak? Bu sorular narenciyecilerin aklından hiç çıkmıyormuş. Allah kolaylık versin…