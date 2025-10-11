Şampiyon Meleklerden Mert Niyazi Topukçuoğlu anısına düzenlenen “2025 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Takım Şampiyonası” tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KTTF) tarafından düzenlenen şampiyona, KKTF kortlarında gerçekleştirildi.

KKTF 2025 Mert Niyazi Topukçuoğlu 12 Yaş Takım Şampiyonası, 12 Yaş Çift Kızlar ve Yaş Çift Erkekler kategorilerinde oynanan tekler ve çiftler final maçları sonuçları ile sıralamalar şu şekilde oluştu;

12 yaş çift kızlar; 1. İncilay Eren / Sahil Doğa Karadayı, 2. Alisa Sadıkoğlu / Melisa Sadıkoğlu.

12 yaş çift erkekler; 1. Emre Aleks Kural / Aren Yumurtacıoğlu, 2. Osman Aren Başaran / Pars Ozan.

Şampiyona final maçları ardından düzenlenen ödül töreni ile son buldu.