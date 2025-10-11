Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal Antrenör Gelişim Semineri ve Hakem Seminerleri NEU RA 25 Spor Salonu ile TED Koleji’nde başladı.

Antrenörler, NEU RA’da

50 Antrenörün katılımı ile gerçekleşen seminerde Türk Basketbolunun önemli isimler yer alıyor.

Antrenör Semineri’nde ilk dersi Orhun Enen hem teorik hem de uygulamalaı olarak katılımcılara verdi.

Ardından Cem Çağal da sabah bçlümmünde seminere katılımcılara bilgilerr verdi.

Seminertin öğleden somraki böüöünde Dr.Seyfi Savaş, Türkiye Hakem Fatih Söylemezoğlu ve son olarak da Türk Basketbolunun efsane ismi Erman Kunter ilk günün son dersini verdi.

Seminer yarın da devam edecek.

Hakemler, TED’de

Öte yandan Hakem Semineri de bugün başladı.

TED KOleji Salonu’nda gerçekeleşen semineri Türj Basketbolunun önemli isimlerinden Fatih Sösylemezoğlu 24 hakeme veriyor.