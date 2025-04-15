Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen

2 otobüs, 1 vakumlu yol süpürme aracı ve 1 seyyar tuvalet Gazimağusa Belediyesi tarafından teslim alındı.

Araçları teslim alınırken, Belediye Meclis üyeleri Erhun Şahali, Hüseyin Aranır, Cem Yababa ile Garaj Şubesi Sorumlusu Mertan Demir de hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, konuyla ilgili açıklamasında, “Mersin Büyükşehir Belediyesi'yle kurduğumuz kardeş şehir ilişkisi, yerel yönetimler arası dayanışmanın güçlü bir örneği. Gazimağusa’ya kazandırılan bu araçlar, hizmet kalitemizi yükseltecek. Başta Sayın Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Açıklamada Mersin Büyükşehir Belediyesi'yle iş birliğini arttırma, kent halkına yönelik hizmetleri geliştirme yönünde çalışmaların süreceği kaydedildi.