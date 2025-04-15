Kooperatif Merkez Bankası’nda yasa ve tüzüklere aykırı hareket edildiğini savunan Tuğsal, Başbakan Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu bankada olup bitenlerle ilgili gereğini yapmaya çağırdı.

Yazılı açıklamasında, geçen Aralık ayında Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun Banka Personel Tüzüğü ile Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı şekilde bazı personele yüzde 40’a varan ek tahsisat ödeneği verme kararı aldığını savunan Rifat Tuğsal, sendikanın itirazı neticesinde bu kararın geri çekildiğini belirtti.

Banka yönetimi ile Genel Müdürü “İnce hesaplar peşinde koşmak, yasaya, usule uygunsuz hareket etmekle” suçlayan Tuğsal, söz konusu personele geriye dönük kararla vekaleten terfi, ayrıca 8 barem içi artış verildiğini, yüzde 40’lık maaş artışına böyle bir kılıf uydurulduğunu savundu.

“Koop-Sen 14 Nisan’da mahkemeden aldığı ara emriyle personellerimiz arasında ayrıcalıklı bir zümre yaratılmasına ‘dur’ dedi” ifadelerine yer veren Tuğsal, banka için duyurulan münhaller konusunda personel tüzüğüne uygun hareket edilmesi için de ilgilileri uyardı.

Bundan sonraki sürece seyirci kalmayacaklarını da vurgulayan Tuğsal, aksi durumda yasalar çerçevesinde grev dahil her türlü yasal girişimi yapacaklarını belirtti.