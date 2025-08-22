Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözde bölgesi İskele’de bulunan Merit Royal Gardens Hotel & Casino, 20 Ağustos Çarşamba akşamı, Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Tepe’yi sahnesinde ağırladı.

Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan bu unutulmaz gecede usta sanatçı, kendi müzik yolculuğunun izlerini taşıyan özel bir repertuarla geceye damgasını vurdu.

Sahneye güçlü bir giriş yapan Gökhan Tepe, birçok değerli sanatçıya kazandırdığı hafızalara kazınan besteleriyle dinleyenlerini büyüledi. "Veda Makamı", "Araftayım", "Beyaz" ve "Yürü Yüreğim" gibi eserlerleriyle misafirlerine müzik dolu anlar yaşattı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, 90’lı yıllara damgasını vurmuş özel nostaljik parçalar ile tempoyu yükseltti.

Ardından, müzikseverleri bir başka duygu seline sürükleyen arabesk konsepti ile Gökhan Tepe, samimi ve güçlü yorumuyla izleyicilerin gönlünü bir kez daha fethetti.

Gecenin sonuna doğru, sahnedeki enerjisiyle coşkuyu zirveye taşıyan Gökhan Tepe’ye tüm misafirleri dansları ile eşlik etti.