Merit Royal Diamond Otel, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Kendine has yorumu, sempatik tavırları ve yeni imajı ile büyük bir hayran kitlesi bulunan Türk Halk müziğinin güçlü sesi Bülent Serttaş, Cumartesi akşamı Merit Royal Diamond sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Yoğun ilgi gören konserinde salonu dolduran kalabalık karşısında heyecanını gizleyemeyen usta sanatçı, “Merit Royal Diamond’da size çok güzel bir gece yaşatacağım” diyerek konuklarına sevgilerini iletti. “İkimiz de Bilemedik” şarkısı ile konserinin açılışını yapan Bülent Serttaş, özel repertuvarı ve enerjik sahne performansı ile hayranlarından tam not aldı. En sevilen nostaljik parçalarının yanı sıra en yeni şarkılarını dinleyicileriyle hep birlikte seslendiren ünlü sanatçı, temponun hiç düşmediği coşku dolu bir gece yaşattı.

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bülent Serttaş, Kıbrıs’ta sahne almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yeni imajıyla ilgili gelen soruya “Eşimin tavsiyesiyle papyon ve kravattan kurtulup daha modern bir tarz tercih etmeye, kolye takmaya başladım. Sevenlerimden de güzel yorumlar aldığım için bu tarza devam ediyorum” dedi. Eğlence programları olmadığından ekranlardan uzak kaldığını ve hayranlarının da kendisini televizyonda görmeyi özlediğini ifade eden ünlü sanatçı, Z kuşağının yarısının kendisini tanımadığını ama “Aşk Bodrum’da Yaşanıyor Güzelim” parçasını gençlerin de bildiğini ve çok sevdiğini belirtti.

Dünden bugüne sanat kariyeri sorulan Bülent Serttaş, “31 yıldır profesyonel olarak sanat camiasındayım ve son 10 yılda çok yol katettiğimin farkındayım, her gün yeni yeni pek çok şey öğreniyoruz ve bilmediğimiz çok şey olduğunu da anlıyoruz, daha öğreneceğimiz çok şey var” dedi.