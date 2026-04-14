Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen turizm markalarından Merit Park Hotel & Casino, misafir memnuniyeti ve güçlü yorum performansıyla önemli bir başarıya imza attı. Otelpuan.com tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, 23.000 otel arasından seçilerek Türkiye’nin en beğenilen 100 oteli arasında yer alan Merit Park, bu prestijli ödüle layık görüldü.

Yorum sayısı ve misafir memnuniyeti kriterleri baz alınarak belirlenen listede yer almak, otelin hizmet kalitesinin ve misafir odaklı yaklaşımının güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Elde edilen bu başarı, misafir deneyimini her zaman önceliklendiren ekiplerin özverili çalışmalarıyla mümkün oldu.

Merit Park Hotel & Casino Halkla İlişkiler Müdürü Devrim Metin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı ödül, misafir memnuniyetini her zaman ön planda tutan ekiplerimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Gösterdikleri gayret, özen ve güçlü ekip ruhu için tüm çalışma arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu başarı, her bir ekip üyemizin katkısıyla mümkün olmuştur. Aynı motivasyon ve kalite anlayışıyla gelecekte de birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine sunduğu katkılarla da öne çıkan Merit Park Hotel & Casino; uluslararası organizasyonlar, etkinlikler ve yüksek standartlı hizmet anlayışıyla bölgenin tanıtımına değer katmaya devam ediyor. Elde edilen bu başarı, sadece otelin hizmet kalitesini değil, aynı zamanda KKTC’nin turizm potansiyelini ve destinasyon olarak tercih edilebilirliğini de güçlendiren önemli bir referans niteliğini taşıyor.

Merit Park Hotel & Casino, sunduğu yüksek hizmet standartları ve ayrıcalıklı deneyimlerle misafirlerinden aldığı olumlu geri bildirimleri başarıya dönüştürmeye devam ederken, elde ettiği bu anlamlı ödül hem misafirlerin duyduğu güvenin hem de kalite anlayışının güçlü bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

