Grand Sapphire Resort & Casino, 2025 sezonunda misafir memnuniyetine verdiği önem ve sunduğu kaliteli hizmet anlayışıyla TatilBudur tarafından “Memnuniyet Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

TatilBudur tarafından gerçekleştirilen Misafir Memnuniyeti Ölçüm Anketi sonuçlarına göre Grand Sapphire Resort & Casino; memnuniyet puanı 8,5 ve üzeri, tesis tavsiye oranı ise %80 ve üzeri olan seçkin tesisler arasında yer aldı. Bu başarı, Grand Sapphire Resort & Casino’nun misafir odaklı yaklaşımının, hizmet kalitesinin ve her detayda özenle şekillenen konaklama deneyiminin güçlü bir göstergesi oldu.

Misafirlerine yalnızca bir konaklama değil; konfor, ayrıcalık ve kaliteli hizmetle bütünleşen özel bir tatil deneyimi sunan Grand Sapphire Resort & Casino, 2025 sezonunda elde ettiği bu ödülle misafir memnuniyetindeki istikrarlı başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Grand Sapphire Resort & Casino yönetimi, bu anlamlı ödülün tüm ekip arkadaşlarının özverili çalışmasının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, misafirlerine en iyi deneyimi sunma hedefiyle hizmet kalitesini her geçen gün daha da ileri taşımaya devam edeceklerini belirtti.

TatilBudur tarafından verilen “Memnuniyet Başarı Ödülü”, Grand Sapphire Resort & Casino’nun misafirlerine gösterdiği özenin ve turizm sektöründeki güçlü hizmet anlayışının değerli bir göstergesi oldu