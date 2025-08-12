Merit Liman Hotel & Casino’nun büyüleyici teras sahnesi, geçtiğimiz gece müzikseverler için unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Türk müziğinin efsane ismi Ümit Besen ve güçlü sahne performansıyla milyonların sevgisini kazanan Pamela, ilk kez Merit Liman Teras Sahne’de buluşarak izleyenlere eşsiz bir müzik şöleni yaşattı.

Konserin başlamasıyla birlikte konser alanı tamamen doldu. Yoğun ilgi nedeniyle adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde dolan konser alanında, misafirler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Talep o kadar yüksekti ki, konserin son dakikasına kadar kimse yerinden ayrılmak istemedi.

Gecede hem nostalji dolu anlar hem de coşku dolu dakikalar yaşanırken, Merit Liman Hotel & Casino konukları bu özel buluşmayı uzun süre hafızalarından silemeyecek.