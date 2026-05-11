Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ile ENMODA Magazin arasında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında imzalanan iş birliği protokolünün ilk resmi ziyareti, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a gerçekleştirildi.

Gerçekleşen ziyarette, ENMODA Direktörü Özer Akkeleş ile ZAYDER Derneği Kurucu Başkanı Rabia Özcömert tarafından yürütülecek sosyal sorumluluk projeleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Toplumun ihtiyaç sahibi kesimlerine yönelik destek çalışmalarını kapsayan protokol çerçevesinde; sosyal dayanışma, yardım organizasyonları, gençlere ve kadınlara yönelik farkındalık projeleri ile kültürel ve sosyal faaliyetlerin hayata geçirilmesi planlandığı ifade edildi.

Ziyaret sırasında, sosyal sorumluluk bilincinin artırılması ve sivil toplum kuruluşlarının toplum üzerindeki olumlu etkisinin güçlendirilmesi adına kamu kurumlarıyla kurulacak iş birliklerinin önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da toplumsal dayanışmayı güçlendiren projelerin önemine vurgu yaptığı ve gerçekleştirilecek çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

İmzalanan protokol kapsamında ayrıca, ZAYDER Derneği’nin yürüttüğü sosyal yardım projelerine katkı sağlamak amacıyla bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya doğrultusunda derneğe yapılacak 1.500 TL tutarındaki bağış karşılığında, bağışçılara teşekkür mahiyetinde ENMODA Uluslararası Ödül Töreni’ne katılım davetiyesi sunulacak.

Söz konusu davetiyelerin herhangi bir ticari satış veya bilet niteliği taşımadığı, yapılan ödemelerin doğrudan ZAYDER Derneği’ne bağış olarak kabul edildiği ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirildiği vurgulandı. ENMODA organizasyonunun ise bu süreçte yalnızca destekleyici kurum ve davetiye sağlayıcı konumunda bulunduğu belirtildi. ENMODA Uluslararası Ödül Töreni’nin; moda, sanat, iş ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren uluslararası nitelikte prestijli bir organizasyon olduğu, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine destek sağlanması açısından önemli bir platform oluşturduğu ifade edildi.