Ülkemizin başarılı ajans ve organizasyon şirketlerinden Menekşeli Ajans yeni sezonu bu hafta sonu gerçekleştireceği bir organizasyonla açıyor.

Togay Menekşeli direktörlüğünde son yıllarda başarılı çalışmalara imza atan Menekşeli Ajans yeni sezonda çok daha büyük ve kaliteli organizasyonlara imza atmak hedefiyle Cumartesi akşamı DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde etkinlik düzenliyor.

‘Tüm Zamanların Kıbrıs Kültürleri ve Menekşeli Ajans & Organizasyon Tanıtım Galası’ adıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikte Menekşeli Ajansa bağlı 6 mankenin defilesi yanında Halk dansları ve modern dans gösterisi de yapılacak.

Ajans direktörü Togay Menekşeli, bu organizasyona destek veren başta Yeniboğaziçi Belediyesi, Panah Construction, Gazimağusa Belediyesi, DAÜ ve Sarınç Restoran’a teşekkür ederek tüm halkı geceye davet etti.