

Konser öncesi Kıbrıs Türk haberin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı manevi babam dediği Ferdi Tayfur’un kaybetmenin derin acısını yaşadığını söyledi.

Ferdi Tayfur ile kendisine albüm vokali için gittiğinde tanıştığını ve kendisinden albüm teklifi alarak 1999 yılında bir albümle birlikte çalışmaya start verdiklerini ve bu yolculuğun yedi yıl sürdüğünü belirtti. Ferdi Tayfur ile birlikte verdiği konserlerde 10.000’lerin 70.000’lerin karşısına çıktığını erken yaşta Ferdi Tayfur gibi bir duayenle dünyanın ve Avrupa’nın bir çok ülkesine konserlere gittiğini belirtti.

Erensoylu Türk halkı babasını arabesk dünyası yakışıklı prensini kaybetti tüm Türkiye’nin başı sağ olsun dedi . Konserinde geçmişten bugüne bir çok güzel şarkıyla izleyiciyi buluşturan Erensoylu gecede Ferdi Tayfurun hatıran yeter isimli şarkısını seslendirirken tüm salon tüm izleyiciler şarkıya hep bir ağızdan eşlik ettiler.

2 saat sahnede kalan güzel sanatçı BURCU SEDEF imzalı şık bir kostüm ile ve zerafet ile her zamanki gibi gözleri kamaştırtırdı .