“Geleneksel Güven” sloganı ile halka hizmette 27 yılına ulaşan Akfinans Bank sürekli gelişen turizm başkenti Girne’de üçüncü şubesini hizmete açtı.

Yukarı Girne Raif Denktaş Caddesi üzerinde Akfinans Bank’ın Girne’de 3.ncü ülke genelinde 11.nci olarak sektördeki yerini alan Şube, geniş ferah ve modern bir iç mekan konsepti yanında samimi güler yüzlü personeli ile hizmet sürdürüyor.

Cardplus kurucu ortağı olarak ülkede nakit kullanımını kolaylaştırıp azaltarak (cashless) çağın gerektirdiği finansal gelişmelere yön verilmesine olanak sağlayan Akfinans Bank, 3 yıl önce başlattığı dijital teknoloji yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda bünyesindeki tüm ATM cihazlarını son teknolojik özelliklerle yenilemek amacıyla 12 adet yeni ATM satın alan Banka bu sayede oluşturduğu internet bankacılığı ağı ile ülke genelinde kesintisiz 7/24 hizmet veriyor.

Güveni deneyimle pekiştirerek yoluna devam eden Akfinans Bank, konuya ilişkin değerlendirmesinde; sürekli yatırımları ile ülkemizin genç nüfus istihdamına, vergiler ve sosyal güvenlik fonlarına ödemeleri ile devlet bütçesine, sosyal sorumluluk projeleri ile halka katkılar sağlamaya devam edileceğini kaydetti. Lha