Karşıyaka’da geçtiğimiz hafta sonu önceden aralarında husumet olduğu gerekçesi ile konuşmak için isminin baş harfleri C.K.’nin bulunduğu restorana giden beş kişi, C.K.’yi darp ederek el bileğini kırdı.

Yapılan şikayet doğrultusunda tutuklanan Abdullah Karatepe, Derviş Avcı Kadir, Bayram Savcı, Mustafa Hanihak ve İsmet Erol tutukluluk sürelerinin dolması üzerine dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

3 GÜNDÜR POLİSTE TUTUKLUYDULAR

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlıların ‘Vahim zarar’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, olayın 27 Eylül tarihinde Karşıyaka köyünde meydana geldiğini, aynı tarihte maçta C.K. ile zanlılar arasında sözlü tartışma yaşandığını gecesi saat 19.00 sıralarında müştekinin bulunduğu mekana giden zanlıların C.K.’yi ciddi şekilde darp ederek el bileğini kırdıklarını, başında şişlikler ve yüzünde morlukların oluşmasına neden olduklarını kaydetti. Polis, zanlıların 28 Eylül Pazar günü Girne Kaza Mahkemesine çıkartılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alındığını bu sürede 7 kişiden de ifade temin edildiğini kaydetti.

KADİR VE HANİHAK AYNI SUÇTAN 2019 YILINDA MAHKUM OLDU

Polis, zanlılar hakkında soruşturmanın tamamlandığını, aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledi. Zanlı Derviş Avcı Kadir ve Mustafa Hanihak’ın 2019 yılında ‘Vahim zarar’ suçundan mahkum olduklarını belirten polis uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç, zanlıları teminata bağlayarak serbest bıraktı.