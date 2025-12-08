Polisten yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka’da sakin İsmail Akşar, bu sabahın erken saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı. Akşar, ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adı edilenin otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Akşar'ın ölüm sebebi, ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.

-39 yaşındaki Beydağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Geçitkale’de sakin Halil Beydağ, dün evinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beydağ’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Beydağ'ın ölüm sebebi, otopsinin ardından tespit edilecek.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.