Ülkemizde trafik kazaları can almaya devam ediyor. Dün akşam yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken bugün akşam üzere İskele yakınlarından meydana gelen kazada da bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 15:20 sıralarında, İskele - Ercan Anayolu üzerinde 48 yaşındaki Mohammad KHEIRKHAHSABETGHADAM yönetimindeki ZPL 094 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru sol şeritte seyrettiği esnada Kantara Gıda önlerine geldiğinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sağ şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Yahya Bozacı yönetimindeki 34 KG 0520 plakalı kamyon aracın sağ ön kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu Mohammad KHEIRKHAHSABETGHADAM olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan Yahya Bozacı ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.