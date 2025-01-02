Güreş Federasyonu tarafından organize edilen organizasyona eski güreşçiler, hakemler, sporcular, antrenörler ve basının katıldı.

Rifat Şener Güreş Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da davetliler arasında yer alarak madalya takdiminde bulundu.

Güreş müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Bayraktar ayrıca, 32 yıl Güreş Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunan Hüseyin Kavaz’ın organizasyona rahatsızlığı sebebi ile katılamadığını belirtti ve göndermiş olduğu mesajı davetlilerle paylaştı.

Federasyon başkanı Kemal Bayraktar, yaklaşık bir ay önce vefat eden başarılı sporcu Mesut Ayar’ı da unutmayarak andı ve ailesine sabır diledi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle;

Rifat Şener Büyükler Ligi

1’inci Yakın Doğu Üniversitesi

2’inci Doğu Akdeniz Üniversitesi

3’üncü Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

Gençler Mertdoğan Soyalan Ligi

1’inci Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

2’inci Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü

3’üncü Umuda Yolculuk

Yıldızlar A Ligi

1’inci Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü

2’inci Lapta Türk Birliği

3’üncü Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

Yıldızlar B Ligi

1’inci Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü

2’inci Lapta Türk Birliği

3’üncü Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

Kızlar Genel Klasman sıralaması

1’inci Lapta Türk Birliği

2’inci Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü

3’üncü Umuda Yolculuk