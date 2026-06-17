Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve eski erkek arkadaşıyla olan cinsel içerikli video ile fotoğrafları, adamın o dönemki eşine Instagram üzerinden göndererek "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçunu işleyen Polonya uyruklu isminin baş harfleri E.Z., adlı kadın Beyarmudu'nda yakalanmasının ardından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polisin derinleştirdiği veri incelemesinde şoke edici detaylar ortaya çıktı.

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede, 2025 yılında yapılan şikayetin ardından adadan kaçan zanlının, 6 Haziran 2026'da Beyarmudu Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC'ye geçmeye çalışırken tutuklandığını anımsattı.

DATA İnceleme Şubesi'nin zanlı ve müştekinin cep telefonlarında yaptığı incelemede, karşı tarafa gönderilen ses kayıtları ve videolar doğrulandı. Ayrıca zanlının telefonunda yapılan aramada, "loser" (ezik) isimli bir klasörün içerisine gizlenmiş, eski sevgilisi V.A. ile olan cinsel içerikli görüntüler ele geçirildi.

RUM POLİSİYLE BİLGİ ALIŞVERİŞİ BAŞLATILDI

Zanlının ifadesinde, "V.A. 2022'de beni darp edip telefonumu çalmıştı, ben de Rum polisine şikayetçi olmuştum" iddiası üzerine KKTC polisi, durumu araştırmak için Suç ve Suçlara İlişkin Bilgi Değişim Ofisi üzerinden Güney Kıbrıs ile resmi yazışma başlattı.

Siber suçlar ve ses analizi uzmanlarının incelemelerinin sürdüğünü belirten polis, tahkikatın selameti için 3 gün ek süre talep etti. Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.