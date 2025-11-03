Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sağlanamadığı için toplanamadı.
Meclis Başkanı Ziya Öztürkler yoklamanın ardından yaptığı açıklamada, “sayımız 25” diyerek, nisap olmadığını belirtti ve toplantıya 15 dakika ara verdiğini kaydetti.
Bugünkü gündemde, 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı, İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2023 - 30 Haziran 2024 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu bulunuyor.