Gönüllü bir çalışma gezisi için Güney Kıbrıs’tan Tanzanya’ya giden 14 öğrenci, iki öğretmen ve iki refakatçi ülkede meydana gelen ciddi siyasi karışıklıklar yüzünden Tanzanya’da mahsur kaldı.

“Philenews’de” yer alan haberde, aralarında 17 ve 18 yaşlarında kız ve erkek öğrencilerin bulunduğu, özel bir okula mensup grubun 22 Ekim'de Larnaka'dan yola çıktığı ve dün dönüş yolculuğuna başlamayı hedeflediği, ancak ülkede olayların çıkmasının ardından dönüş biletlerini aldıkları şirket tarafından uçuşlarının iptal edildiği konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis açıklamasında 14 öğrenci, iki öğretmen ve yanlarındaki iki refakatçiden ayrı olarak Tanzanya’da 4 Kıbrıs vatandaşının daha bulunduğunu ve toplam 22 kişinin Tanzanya’da mahsur kaldığını söyledi.

Rum makamların Tanzanya’da mahsur kalan kişilerle Rum Dışişleri Bakanlığının kriz yönetim merkezi ve Tanzanya’yı da kapsayan Nairobi’deki yüksek komiserliği aracılığıyla iletişim halinde olduğunu da dile getiren Gotsis, hedeflerinin mahsur kalan kişilerin en kısa sürede ülkeye geri dönebilmesi olduğunu dile getirdi.

Gotsis, tüm senaryoların değerlendirildiğini de söyledi.