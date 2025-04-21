Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki genel kurulun gündeminde, “Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Vakıflar İdaresine Ait Mustafa Nazif Efendi Derviş Efendizade Vakfına Ait Emlaktan Talep Edilen Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi bulunuyor.

Yasa tasarılarının görüşülmesi öncesinde genel kurula, Başkanlık Divanının Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin özel komitenin üyelerinin UBP’den Ahmet Savaşan, Alişan Şan, Hasan Taçoy ile CTP’den de Ürün Solyalı ile Ongun Talat olduğu bilgisi verildi.

Genel kurula, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ilgili bilgi de verildi.