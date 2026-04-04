Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, hava kirliliğinin ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çekerek, risk gruplarının dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi ve Çevre Dairesi’nin açıkladığı ölçüm sonuçlarına göre, adada yoğun toz zerrecikleri olduğunu, hava kirliliği düzeylerinin normal değerlerin çok üzerinde, yer yer 40 katına kadar çıktığını kaydederek, “Bu tablo, halk sağlığı açısından acil ve ciddi bir risk oluşturmaktadır” dedi.

Havadaki yoğun toz ve partikül maddenin başta solunum sistemi olmak üzere kalp-damar sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, astım ataklarını tetiklediğini, KOAH hastalarında alevlenmelere neden olduğunu ve hassas bireylerde hayati risk oluşturabildiğini ifade eden Dalkan, şunları kaydetti:

“Bu nedenle astım ve KOAH hastaları, kalp-damar hastalığı olanlar, çocuklar ve yaşlılar, gebeler, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler başta olmak üzere tüm risk gruplarının zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması, açık hava aktivitelerinden kaçınması, okullarda dışarıda aktivite yapılmaması ve mümkün olduğunca kapalı ortamlarda kalması gerekmektedir.”

Dalkan, sağlıklı bireylerin de, maruziyeti azaltmak adına dikkatli olması, yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmasının önem taşıdığını belirtti.

DR. ALİ FIRINCIOĞLULARI

Kıbrıs’ı etkisi altına alan tozlu hava konusunda görüş belirten Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Ali Fırıncıoğluları, kirli havanın göğüs hastalıkları üzerindeki etkisiyle ilgili açıklama yaptı.

Fırıncıoğluları, çöl tozlarının astım, koah gibi kronik akciğer hastalığı ve alerjisi olanlar için risk oluşturduğunu söyledi.

Çok sık bronşit geçiren hastalarla, alerjiye yatkınlığı olanların da böyle havalardan etkilendiğini ifade eden Fırıncıoğluları, çöl tozlarının yoğun şekilde solunmasının, zatürreye, enfeksiyonlara, akciğerde hasara ve solunum yetmezliklerine neden olabileceğini kaydetti.

Tozun boğaz kaşıntısı, kuru öksürük, göz akması ve nefes darlığı gibi belirtilere neden olabileceğine de işaret eden Dr. Ali Fırıncıoğluları, kronik akciğer hastalığı olanları dışarı çıkmaması için uyardı.

Fırıncıoğluları, sokağa çıkma mecburiyetinde olanlara maske takmasını önerdiklerini ifade etti.

Ali Fırıncıoğluları, bu dönemde pencereleri kapalı tutmanın, hijyenin ve kapalı ortamları nemlendirmenin de önemli olduğunu kaydetti.