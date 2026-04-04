Kuzey Afrika’dan gelen Libya kaynaklı toz, Kıbrıs’ı etkisi altına aldı. Bazı bölgelerdeki toz ölçüm değerleri normalin 40 katını aştı.

Zaman zaman trafikte görüş mesafesini de düşüren tozun pazartesine kadar etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, kronik akciğer hastalığı ve alerjisi olanların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmaması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Kuzey Afrika üzerinden gelen, Libya kaynaklı toz zerreciklerinin güneyli ve kuvvetli hava akımlarıyla bölgeye taşındığını belirterek, “Oldukça yoğun bir toza maruz kalıyoruz” dedi.

Tozlu havanın pazartesine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydeden Güneş, meteorolojinin 5-6 Nisan’daki yağış beklentisine işaret ederek, 7 Nisan salı günü havanın temizlenmesinin beklendiğini ifade etti.

Güneş, bölgede bu yoğunlukta toza daha seyrek maruz kalındığını da söyledi.

Bu hava durumunda savaşın etkili olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Sinan Güneş, tozun meteorolojik bir olay olduğunu, savaşın doğuda yaşandığını, tozun bölgeye batıdan taşındığını söyledi.

Kronik hastalığı olanların tozlu havadan çok etkilendiğini de anımsatan Güneş, “Hastalar mutlaka tedbir almalı, hekimlerinin tavsiyesine uymalı, güvenli ortamda kalmalı” dedi.

Öte yandan TAK’ın Çevre Korum Dairesi Hava Kalitesi İzleme Ağından elde ettiği bilgilere göre, günlük ortalama 50 olması gereken toz değeri, son 24 saatte Lefkoşa’da 2.010, Alevkayası’nda 2.316, Gazimağusa’da 1.360, Teknecik’te 1.802, Kalecik’te 1.244, Güzelyurt’ta 1.731, Girne’de 1.981 mikrogram/ metreküp olarak ölçüldü.

Bu değerlere göre, Lefkoşa’da limitlerin 40 kat üzerine çıkıldı.

TOZ YARIN BİTECEK

Öte yandan Ada genelinde etkili olan tozlu havanın, bu akşam veya pazar sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi yetkilisi Panayiotis Yeorgiu, “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı” KİPE’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika’dan (Libya-Mısır sınırları) kaynaklanan ve güney batı rüzgarlarıyla Kıbrıs’a taşınan tozun, cumartesi akşamına ve/veya pazar sabahının erken saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Yeorgiu, özellikle, tozun bu akşamdan itibaren azalmaya başlayacağını ifade etti.