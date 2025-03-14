MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer yazılı açıklamasında, “Tatar, gerçek milliyetçilerden oluşmuş MDP ile herhangi bir görüşme yapma ihtiyacı hissetmemiştir. Partimize bir davet gelmemiştir” dedi. Sencer, MDP’nin her zaman milliyetçi bir tutum sergilediğini ve bağımsız bir Kıbrıs Türk devleti fikrini savunduğunu kaydetti.

Tatar’ın temsil edilen siyasi partilerin ardından meclis dışındaki Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) başkanlarıyla görüşeceğini basından öğrendiklerini söyleyen Sencer, “TDP ve HP başkanlarıyla yapacağı görüşmeden ne şekilde istifade edeceğinin meçhul olduğu” savundu.