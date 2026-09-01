Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel, Girne Limanı’nda bekleyen ailelerin yanına geldi, bilgi verdi.

Erhürman burada yaptığı açıklamada, son derece hassas bir çalışma yürütüldüğünü ve zaman alacağını belirterek, TCG Işın’ın bugün çalışmalara başladığını yarın itibarıyla da TCG Alemdar adlı ikinci bir geminin Girne’de olacağını ve çalışmalara destek vereceğini söyledi.

Rakamların net olduğunu dile getiren Erhürman, 20 kişinin kayıp olduğunu, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve hepsinin teşhis edildiğini kaydetti.

“Acınızı yüreğimde hissediyorum, bu anlatılabilir bir acı değil” diyen Erhürman, “Şu anda bütün konsantrasyonumuz derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimizi her şeyi su yüzüne çıkarmak” diye konuştu.

Yargıdaki işlemlerin de hızla devam ettiğini ifade eden Erhürman, idari ve teknik çalışmanın da sürdürüldüğünü söyledi.

Rakamlar konusunda şüphe olmadığını yineleyen Erhürman, “Şu anda dünyada bulunan en ileri teknolojiye sahip olan gemi geldi. Yarın gelecek gemi de destek için gelecek” dedi.

Erhürman, aileleri belli aralıklarla bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, çalışmanın çok yavaş sürdürüleceğini kaydederek, “İnşallah bugün belli bir noktada size bilgi verebileceğiz. Bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle çalışmalar devam edecek” dedi.