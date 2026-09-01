Limanlar Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından ilgili uluslararası sözleşme ve kurallar çerçevesinde tanınan ve onaylanan ülkeler arasında Honduras Cumhuriyeti’nin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Honduras Cumhuriyeti tarafından düzenlenen kaptanlık lisansının, uluslararası denizcilik standartları kapsamında bir Gemiadamı Yeterlik Belgesi niteliğinde olduğu, bu tür belgelerin tanınması ve geçerliliğinin değerlendirilmesinde, IMO tarafından yayımlanan ilgili ülke ve yeterlik listelerinin esas alındığı kaydedildi.

Aynı şekilde, 1978 tarihli Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW) ve ilgili uluslararası denizcilik kuralları doğrultusunda, gemiadamı yeterlik belgelerinin tanınmasına ilişkin işlemler yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, bu kapsamda, Honduras Cumhuriyeti tarafından düzenlenen söz konusu kaptanlık yeterlik belgesinin geçerliliği ve doğruluğunun, IMO'nun resmi kayıtlarında belirtilen ilgili ülke idaresinin doğrulama kanalları üzerinden kontrol edildiği de belirtildi.

-“Kaptanlık belgesi 2029’a kadar geçerli…”

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

“Söz konusu kayıtlarda belge doğrulama amacıyla ilgili idare tarafından bildirilen internet adresi ve/veya elektronik posta adresleri yer almakta; bu kanallar kullanılarak gemiadamı yeterlik belgesinin ilgili ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenip düzenlenmediği ve geçerliliğini koruyup korumadığı teyit edilebilmektedir.

Filo Jet kaptanının yeterlik belgesiyle ilgili olarak da bu doğrulama prosedürü uygulanmış; belgenin ilgili ülke idaresi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış geçerli bir belge olduğu tespit edilmiştir. Filo Jet kaptanının almış olduğu kaptanlık belgesi 30 Ekim 2029’a kadar geçerli olup 3 bin ton ağırlığa kadar olan gemilerde kaptanlık yapma yetkisi vermektedir.

-‘İddialar gerçeği yansıtmamaktadır’

Yapılan doğrulamanın ardından, ilgili personelin KKTC bayraklı gemilerde görev yapabilmesine ilişkin gerekli uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

Dolayısıyla basında yer alan, kaptanın ‘ehliyetsiz olduğu’, ‘geçersiz bir kaptanlık belgesiyle görev yaptığı’, ‘kaptanlık belgesinin tarihinin geçtiği’ veya ‘belgesinin uluslararası geçerliliğinin bulunmadığı’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bununla birlikte, bir gemiadamının yeterlik belgesinin geçerli olması ile meydana gelen deniz kazasına ilişkin adli, idari ve teknik sorumluluğunun değerlendirilmesi birbirinden ayrı hususlardır. Filo Jet kazasının nedenleri ve kazada herhangi bir kişi veya kurumun kusurunun bulunup bulunmadığı, yürütülmekte olan soruşturma ve teknik incelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır.

Bu konuda medya üzerinden manipüle edilmiş bilgi ve/veya belge paylaşan ve bu yolla halkı bilinçli olarak yanıltıp infial yaratanlar hakkında polisimize şikâyette bulunulacaktır.

Limanlar Dairesi Müdürlüğü olarak, devam eden soruşturmanın selameti gözetilerek doğrulanmış bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasına devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”