Gümrük Çalışanları Sendikası(Güç-Sen), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın istifası ve benzer deniz kazalarının bir daha yaşanmaması için etkin bir denetim sisteminin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede, ulaşım faaliyetlerinde yeterli denetim ve can güvenliği sağlanamadığını savunarak, bunda siyasi sorumluluğu bulunduğunu işaret ettiği Erhan Arıklı'nın istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşanan olayla bağlı olarak geminin uluslararası standartlara uygunluk sörveylerin, teknik kontrollerin ve hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerin eksiksiz biçimde uygulanıp uygulanmadığının araştırılması gerektiğini ifade eden Kanatlı, tüm limanlarda iş sağlığı ve güvenliği, teknik altyapı, ekipman yeterliliği, bakım, personel kapasitesi ve denetim mekanizmalarının kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bakım, kontrol ve denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletilmesinden ilgili makamların sorumlu olduğunu belirten Kanatlı, "Bu görevlerin zamanında, bilimsel veriler ve uluslararası güvenlik standartları doğrultusunda yerine getirilmemesi kabul edilemez. Bütün bu süreçlerin siyasi ve idari sorumluluğu Ulaştırma Bakanlığı’na aittir" dedi.

Kanatlı, benzer olayların yeniden yaşanmaması adına, olayın hiçbir kişi veya makam korunmaksızın soruşturulması, ihmali, kusuru veya sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesi ve başta limanlar olmak üzere ülkenin tüm ulaşım altyapısında güvenliği esas alan etkin ve sürdürülebilir bir denetim sisteminin derhal hayata geçirilmesini istedi.