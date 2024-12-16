Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun yazılı açıklamasında şehit yakını 21 ailenin yazılı beyanatına rağmen bu yönde hiçbir adım atılmamasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Mandriya Köyü’nde Rumlar tarafından şehit edilen 21 Kıbrıslı Türk şehidi anmak ve yakınlarının adalet arayışına destek olmak amacıyla Şehit Aileleri Derneği Başkanı Benan Gönen ve toplu mezarda yatan şehitlerden birinin oğlu Osman Arık ile birlikte köyü ziyaret ettiklerini kaydeden Coşkun toplu mezar yerinin netleştirilmesi ve kazı işlemlerinin başlaması için gereken siyasi iradenin gösterilmesi çağrısında bulundu.

Coşkun, “Şehitlerimizin aziz hatırasına saygı ve ailelerinin huzuru için Milliyetçi Demokrasi Partisi, bu konuda gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.