Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2026-2027 eğitim yılı öncesinde okullarda devam eden inşaat çalışmalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Çavuşoğlu, eğitim altyapısında topyekûn seferberlik başlattıklarını belirterek, prefabrik okulların iki yıl içerisinde tarihe karışacağını söyledi.

“İNŞAATLARIN YAPILMASI GURUR DUYULACAK BİR ŞEY”

Katıldığı “Gündem 12” programında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, okullardaki inşaatların hükümeti başarısız göstermek amacıyla eleştirildiğini savundu.

Çavuşoğlu, geçmişte 40-50 yıl boyunca yapılamayan çalışmaların kendi hükümetleri döneminde tamamlanmaya çalışıldığını belirterek, “Bütün işleri bizlere bırakanlar utansınlar. İnşaatların yapılıyor olması bir zafiyet değil, gurur duyulacak bir şey” ifadelerini kullandı.

OKULLARDA “TOPYEKÛN SEFERBERLİK”

Çocukların can güvenliğini riske atmamak amacıyla gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, okullardaki altyapı çalışmalarının kapsamlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Lefke Gazi Lisesi’ndeki duruma da değinen Çavuşoğlu, okul için açılan ihaleye teklif verilmediğini ve önümüzdeki günlerde yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı.

PREFABRİKLER İÇİN İKİ YILLIK TAKVİM

Eğitim altyapısına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, önümüzdeki iki yıl içerisinde prefabrik okulların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini açıkladı.