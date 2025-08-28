Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, barıştan ve çözümden yana taraf olmaya, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun, son beş yıldır çözümsüzlüğün ağır faturasını ödeyen tek halk konumuna itildiğini savunarak, “Müzakere masalarının çökmesinden bu yana, ne kuzeyde ne güneyde yürütülen politikalar toplumumuzun yararına olmuştur" dedi.

“Egemen eşitlik” siyasetinin, Kıbrıslı Türkleri dünyadan izole ettiğini, uluslararası hukuk ve meşruiyet zemininden kopardığını ileri süren Maviş, Güney Kıbrıs'taki hükümetin attığı adımların ise, Kıbrıs Türk toplumunu topluca cezalandırma anlayışına dönüştüğünü kaydetti.

Maviş, “Kapılarda yaşatılan keyfi gecikmeler, karma evlilikten doğan çocuklara vatandaşlığın reddi, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerine erişim engelleri, Türkçe’nin resmi dil olmasına rağmen kamusal hizmetlerde yok sayılması, mülkiyet ihtilaflarının siyasal sopa haline getirilmesi gibi meseleler Kıbrıs Türk toplumunun günbegün nefesini daraltmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kuzeyde ise, "müdahaleler, yolsuzluk ve kara para ilişkileri, adil olmayan kaynak dağılımı ve sosyal adaletsizlikler" olduğunu iddia eden Maviş, bu durumun Kıbrıs Türk toplumunu yoklaştırdığını savundu.

Kıbrıs Türk toplumunun, arada kalmış, her iki tarafın siyasetine kurban edilen ve sürekli bedel ödeyen toplum olmaktan çıkması gerektiğini belirten Maviş, “Bizim geleceğimiz, ne izolasyon siyasetiyle ne de toplu cezalandırma anlayışıyla kurulabilir. Çıkış yolumuz, çözümden, barış kültüründen ve iki toplumun ortak geleceğinden geçmektedir” dedi.