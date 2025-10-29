Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Rum parlamenterlerin girişimi sonucu kabul edilen ve sözde 1974 müdahalesinin kurbanları adına yapılması kararlaştırılan anıt projesinin Ada’da barış ortamını zehirlediğini belirtti.

Esenyel, konuya ilişkin açıklamasında, bu kararla Kıbrıs’la ilgili tarihi gerçeklerin çarpıtıldığını kaydetti. Esenyel, “Kıbrıs’ta kayıp sadece Rumlar değil, Türkler de var. Aralık 1963’ten 1974’e kadar yollardan, tarladan, evlerinden alınarak öldürülen ve kör kuyulara atılan kayıp Türkleri yok saymak, Kıbrıs Türk halkına en büyük hakarettir” dedi.

Esenyel açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ne amaçla oluşturulduğunu bile göz ardı eden ve Kıbrıs Türk kayıplarını yok sayan bir zihniyetin Avrupa Parlamentosu’nca ileri götürülmesi, özelde Kıbrıs Türk kayıp şahısların ailelerine, genelde Kıbrıs Türk halkına hakarettir. Kayıp şahıslar konusu insani bir mesele olup, Avrupa Parlamentosu’nun kararı, aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin öteden beri duyarlılık gösterdiği Güven Artırıcı Önlemler konusunu da hiçe saymak anlamındadır. Kıbrıs’ta yeni oluşumlar dikkate alınarak, Rum yetkililerin AP nezdinde harekete geçmesi ve olası yeni görüşmelerin olumsuz etkilenebileceğini açıkça dile getirmesi gerekir.”