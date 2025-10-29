Resmî Gazete’de dün gece yarısı yayımlanan akaryakıt fiyat artışı, üretim sektörlerinde büyük tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, zam kararının hayvancılığı bitme noktasına getireceğini belirterek hükümete sert uyarılarda bulundu.

Birlik açıklamasında, art arda gelen girdi maliyet artışlarına bir de akaryakıt zammının eklenmesiyle, üreticinin artık dayanacak gücü kalmadığı vurgulandı.

“Hayvancı üretmekte güçlük çekiyor”

Birlik temsilcileri, yem, elektrik, ilaç, bakım ve nakliye giderlerinin sürekli arttığını, bu son zamla birlikte maliyetlerin kontrol edilemez hale geldiğini belirtti:

“Mazot fiyatı her kuruş yükseldiğinde, hayvancının maliyeti katlanıyor. Sütü taşımak, yemi getirmek, üretimi sürdürmek artık imkânsız hale geldi. Üretici borçlanarak ayakta durmaya çalışıyor.”

“Zam geri çekilmezse üretim zinciri çökecek”

Açıklamada hükümete açık bir çağrı yapıldı:

“Bu zam geri çekilmezse, sadece hayvancılık değil, tarım, taşımacılık ve gıda sektörleri de ağır darbe alacaktır. Yakıt zammı, ülkenin gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Üretim çökerse, ithalat bağımlılığı daha da artacak.”

“Üretici tükeniyor”

Birlik açıklamasında, üreticilerin artık sürdürülebilir üretim yapma gücünü kaybettiği vurgulandı:

“Her gün yeni bir zamla karşı karşıyayız. Artık dayanma gücümüz kalmadı. Üretici tükendi, sektör çöküyor. Hükümet bu tabloyu görmezden gelmemeli. Bu zam derhal geri çekilmelidir.”