Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan, önceki gün deniz sınırlarını belirleyen Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzaladı. Anlaşma, Lübnan ve Güney Kıbrıs karasuları arasında gaz arama çalışmalarının da hızlanmasını öngörüyor.

Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında önceki gün Beyrut'ta imzalanan "Münhasır Ekonomik Bölge" (MEB) sınırlandırma anlaşması dünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Mavi Vatan’a Cevap Anlaşması-Kıbrıs ile Lübnan Arasında MEB Belirlenmesi Ne Anlama Geliyor” başlıklarıyla manşete çektiği ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmasının stratejik önemine işaret etti.

Bunun birçok yönden özellikle de Türkiye’ye, Doğu Akdeniz’deki egemenlik hakları ve iş birliği konusunda mesajlar gönderen bir anlaşma olduğunu kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun’un söz konusu anlaşmayla Suriye’ye, Güney Kıbrıs ve Lübnan’la MEB sınırlandırma görüşmesi başlatması için mesaj gönderdiklerini de kaydetti.

Gazete Hristodulidis ile Aoun’un yaptıkları açıklamalarda eylemlerinin kimseyi dışlamadığını vurgulamaya özen gösterdiklerini, ayrıca iş birliği yapmaları için bölge ülkelerinin tümüne de çağrı yaptıklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs ile Lübnan arasındaki MEB sınırlandırma anlaşması imzalanmasının 18 yıl ardından ilerlediğini yazan gazete, anlaşmanın Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun huzurunda, Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayez Rassamni ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında imzalandığını kaydetti.

Haberde, anlaşmanın Lübnanlı bakan tarafından imzalanmasının, nihai onay için meclise gitmesi gerekmediği ve yürürlüğe girdiği anlamına geldiği de belirtildi.

Haberde ,iki ülkenin Güney Kıbrıs ile Lübnan arasındaki elektrik bağlantısına ilişkin çalışma hazırlığı için Dünya Bankasına başvurdukları da kaydedildi.

Üzerinde mutabık kalınan maddeler çerçevesinde ülkenin güvenliğinin sağlanabilmesi için Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirileceğini de aktaran gazete, Güney Kıbrıs’ın devralacağı AB dönem başkanlığı esnasında ilan edilecek “Akdeniz Anlaşması” kapsamında Lübnan’da çeşitli Avrupa programlarının ileriye götürüleceğini de belirtti.

Haberde, iki ülkenin MEB’lerine uzanabilecek muhtemel doğal gaz yataklarıyla ilgili ortaklaşa istifade anlaşmasını görüşmeye başlayacakları da kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Lübnan’a yönelik yarım milyon Euro’luk yardımın serbest bırakılmasının ilerleyeceğini de kaydeden gazete, yardımın 1 milyar Euro tutarında olduğunu anımsattı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı esnasında, AB'nin de Güney Kıbrıs ile Lübnan arasındaki stratejik ve kapsamlı anlaşmaya dair müzakerelerin kapanması için çabalar üstleneceğini de yazdı.

Gazete bu ara başlık altında ise, anlaşmanın Güney Kıbrıs’ın MEB’deki egemenlik haklarını önemli ölçüde yükselttiğini, bölgedeki enerji güvenliği ve bağlantının genel çerçevesini güçlendirdiğini aynı zamanda meydan okumaların arttığı bir dönemde bir istikrar kapısı olarak faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

Gazete, anlaşmanın ayrıca Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı temelinde komşularıyla anlaşma imzalama konusundaki yeterliliğine dair açık bir siyasi mesaj teşkil ettiğini de savundu.

Haberde, önceki gün yaşanan gelişmelerin ayrıca Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın Suriye’yle olası bir anlaşma yapmasının Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrinini ciddi anlamda yaraladığı da öne sürüldü.