Fileleftheros gazetesi, okul saatlerinde ortaokula giren maskeli gençlerin, ateş yakıp, çatapat attığını, yangın çıkararak okulu dumana boğduğunu yazdı.

Gazete, öğretmenlerin yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiğini ve itfaiyenin gelmesiyle yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Haberde, benzer olayların daha önce de yaşandığı, okul idaresinin tedbir alacağı ifade edildi.

-Bıçaklı saldırı

Öte yandan Alithia gazetesi de, “Mağusa Bölgesi”nde ikamet eden 50 yaşındaki bir şahsın, önceki gün 65 yaşındaki bir şahıs tarafından bıçakla yaralandığını yazdı.

Haberde, olayın sebebi belirtilmezken, 65 yaşındaki şahsın dün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde dört gün tutukluluk emri verildiği belirtildi.