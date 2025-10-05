Masa Tenisinde KTSYD Kupası heyecanı yaşandı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından düzenlenen şampiyonada kadın ve erkek büyük takımları mücadele etti. Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayıp 17.00’ye kadar devam etti. Erkekler finalinde ARUCAD-LAÜ karşılaşmaları müthiş maçlara sahne oldu. Karşılaşmalar sonunda konuşma yapan Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, KTSYD Kupasında mücadele eden tüm takımlara teşekkür etti. Bekiroğulları KTSYD Başkan Necati Özsoy ile yönetim kuruluna masa tenisine verdikleri önemden dolayı teşekkür edip bir de plaket takdim etti. KTSYD Başkanı Necati Özsoy da yaptığı konuşmada Masa Tenisi Federasyonu ile uzun yıllardır iş birliklerine devam ettiklerini ve KTSYD Kupası ile bu branşa da katkı sağlamaktan son derece memnun olduklarını ifade etti. Özsoy turnuvaya katılan tüm kulüplere teşekkür ederken dereceye giren sporcuları da tebrik etti. Takımlara kupa ve madalyalarını KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Köprülü takdim etti.

Turnuvada dereceler şöyle

Kadınlarda

1-ARUCAD

2-GAÜ

Erkeklerde

1-LAÜ

2-ARUCAD

3-Gönyeli