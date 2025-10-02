Masa Tenisinde KTSYD Kupası heyecanı 4 Ekim Cumartesi günü yaşanacak.
2025-2026 Sezonu Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası Büyükler Takım Kadın - Erkek Turnuvası başlıyor!
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası Büyükler Takım Kadın - Erkek Turnuvası ile sporcuları buluşturuyor.
04 Ekim Cumartesi günü Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Spor Salonunda yapılacak olan karşılaşmalar sabah saat 10.00'da başlayacak ve dereceye giren takımlara ödülleri aynı gün verilecek.