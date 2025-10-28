Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, BRT’nin Meclis yayınına katılarak Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Arıklı, bütçe ve ekonomik konularla istişare için hükümet olarak Perşembe günü Ankara’ya gideceklerini açıkladı.

Arıklı, “Mart’ta erken seçimde ısrarlıyız. Mart’tan sonra hükümetten çekilmeyi düşünüyoruz” dedi.

Arıklı, “Biz erken seçim için kararlıyız. Bu konuda son karar başbakanındır, UBP’nindir. Top artık Sayın Başbakan’da” dedi.

Erhan Arıklı, “Mart ayından sonra hükümette kalmamak için Parti Meclisimizi toplamayı planlıyoruz” diye ekledi.

2026 yılının ekonomik ve mali açıdan zor geçeceğini belirten Arıklı, bütçe desteği ve ekonomik konularda istişarede bulunmak için hükümet olarak Perşembe günü Ankara’ya gideceklerini açıkladı.