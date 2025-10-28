Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı. Bir sonraki birleşim bugün yapılacak. CTP adına söz alan Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, seçim sürecini, seçmenin mesajını ve yol haritasını değerlendirmenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Hükümete seslenerek, “Seçim meydanlarında söylenen şeyleri duyduk, bunlar toplum vicdanında yaradır” diyen Şahali, toplumdan özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

“Sizler seçimi kazanacaksınız diye Meclis’te bulunan vekilleri hedef haline getirmeyi göze aldınız” diyen Şahali, halkın içine nifak tohumları ekildiğini savunarak bunu eleştirdi.

Şahali’nin konuşması sonrasında UBP Milletvekili Sunat Atun’un söz almak istediği sırada 62’nci madde tahtında Atun’un cevap verme yetkisi olmadığı yönünde CTP’li vekillerden tepki geldi.

Bunun üzerine söz alarak, konuşma yapan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın devir teslim töreninde, “Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazanan Kıbrıs Türk halkıdır” dediğine işaret ederek, Erhürman’ın birlik-beraberlik vurgusu yaptığını kaydetti.

Buna karşın Şahali’nin konuşmasının ne amaca hizmet ettiğini anlamadığını ifade eden Atun, “Yadırgadım. Tam tersi bir konuşma beklerdim” dedi.

Seçim sürecinde bölünme olmadığını dile getiren Atun, UBP’ye yapılan eleştiriyi kabul etmediğini söyledi. Yapıcı bir şekilde önlerine bakmaları gerektiğini belirten Atun, Şahali’nin konuşması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yerinden söz alarak, kendisinin seçim sürecinde hedef gösterildiğini belirtti. Sunat Atun ise, kimsenin kimseyi tehdit etmeye hakkı olmadığını kaydetti.