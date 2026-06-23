Lefkoşa'da alkol tesiri altındaki 28 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y, elindeki şişeyi almaya çalışan kardeşi 24 yaşındaki M.A'yı yaraladı.

Dün sabaha yakın 02.00'de, Lefkoşa’da, M.A, evinin ön kısmında 130 miligram alkollü içki tesiri altındaki kardeşi M.Y.'nin alkol içmesini engellemeye çalıştığı sırada M.Y elindeki şişeyle M.A.'nın omuzuna vurdu.

Yaralanan M.A. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altına alındı. M.Y. tutuklandı.

“Yaralama ciddi darp sarhoşluk rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket" suçlarından M.Y. dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa'da Çankaya sokak üzerindeki bir ikametgahın önünde nefesinde 130 mlgr alkollü içki tesiri altında iken elinde bulundurduğu ve tecavüzkar alet olan camdan mamul boş içki şişesini alkol içmesini engellediği gerekçesi kardeşi M.A.'nun sağ omuzuna vurmak suretiyle yatay şekilde 4 santim kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını söyledi.

Polis, zanlının olay yerine gelen ekipleri görünce 'ben hata yapmadım' diye bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yapıp ellerini gelişi güzel sallamak sureti ile de uygunsuz tavır harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanarak tutuklandığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu, belirterek üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.